بالأسماء.. التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك الأهلي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

ونصت المادة الأولى على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023، وذلك على النحو التالي:

تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

محمد كمال الدين بركات - رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

محمد محمود أحمد الإتربي - الرئيس التنفيذي

يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد - نائب الرئيس التنفيذي

سهى سيد محمد علي - نائب الرئيس التنفيذي

أميمة عمر محمد فرحات - عضو غير تنفيذي

علاء الدين عبد القادر عبد الرحمن السيسي - عضو غير تنفيذي

عمر محمد عبد العزيز خطاب - عضو غير تنفيذي

عاطف أحمد حلمي نجيب - عضو غير تنفيذي