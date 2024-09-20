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التنظيم والإدارة: الانتهاء من دراسة نقل موظفين بـ117 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ,فيتو
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 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أغسطس 2024.


وانتهى  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 8  وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 .

 كما انتهى  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 117 وحدة بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لعام 1964 والمعدل بالقانون رقم 6 لعام 2021.

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