الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

لجنة الرهبنة بالأرثوذكسية تدشن كنيسة في دير الملاك بجرجا

لجنة الرهبنة
لجنة الرهبنة

زار عدد من أعضاء اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة التابعة لـ المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا الشرقي.

وتكون وفد لجنة الرهبنة من أصحاب النيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير الشهيدة دميانة بالبراري، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج والخطاطبة، والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والمشرف على دير القديس الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا ورئيس الدير  ذاته، حيث تفقدوا معالم الدير وحركة التعمير الجارية فيه.

وانضم إليهم صاحبا النيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل إخميم، حيث اشتركوا معًا في تدشين كنيسة القديسين مار يوحنا المعمدان والأنبا يوساب الأبح، بالدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لجنة الرهبنة الأرثوذكسية دير الملاك بجرجا كنيسة المجمع المقدس

الأكثر قراءة

البلدي تتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أرفض الظهور مع الراقصات وأبويا كان مداح للرسول، تصريحات مفاجئة لـ عبد الباسط حمودة

تعرف على الاتهامات المتبادلة بين صلاح التيجاني والفتاة خديجة

أنا أو زوال إسرائيل، ترامب يوجه تحذيرا للناخبين اليهود قبل الانتخابات الأمريكية

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

العواقب وخيمة، روسيا تحذر من شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة في لبنان

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ads

منوعات

المزيد

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

بسبب جمهور الأهلي، تعديل على تشغيل الخط الثالث للمترو غدا

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

من تدعو لهم الملائكة؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من إبهام عدد أهل الكهف؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية