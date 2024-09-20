الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فليك يتحدث عن طرد جارسيا والخسارة أمام موناكو

فليك
فليك

أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، أن طرد إيريك جارسيا مدافع فريقه غير مسار مباراة موناكو الفرنسي، لافتًا إلى أنه سعيد بأداء اللاعبين.

وتعرض إيريك جارسيا لطرد في الدقائق الأولى من المباراة أمام موناكو.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "تغيرت المباراة بعد البطاقة الحمراء بعد 10 دقائق، مما دفعنا إلى تغيير فكرتنا وخططنا، حاولنا في كل الأوقات، ودافعنا بشغف لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء رأيت العديد من الجوانب الإيجابية في المباراة".

وأضاف: "لقد أتيحت لنا العديد من الفرص، ولكن في النهاية، استعانوا بلاعبين ذو سرعة واستحقوا الفوز، لم نلعب على أعلى مستوى أو بالطريقة التي أردناها، علينا أن نقبل ذلك، أنا متأكد من أنه عندما يعود اللاعبون الآخرون، سنكون أقوى".

وخسر برشلونة أمام موناكو الفرنسي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فليك موناكو برشلونة

مواد متعلقة

موناكو يذيق برشلونة خسارته الأولى، وجورج إلينيخينا يتفوق على مبابي

الأكثر قراءة

البلدي تتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أرفض الظهور مع الراقصات وأبويا كان مداح للرسول، تصريحات مفاجئة لـ عبد الباسط حمودة

تعرف على الاتهامات المتبادلة بين صلاح التيجاني والفتاة خديجة

أنا أو زوال إسرائيل، ترامب يوجه تحذيرا للناخبين اليهود قبل الانتخابات الأمريكية

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

العواقب وخيمة، روسيا تحذر من شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة في لبنان

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ads

منوعات

المزيد

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

بسبب جمهور الأهلي، تعديل على تشغيل الخط الثالث للمترو غدا

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

من تدعو لهم الملائكة؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من إبهام عدد أهل الكهف؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية