فليك يتحدث عن طرد جارسيا والخسارة أمام موناكو

أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، أن طرد إيريك جارسيا مدافع فريقه غير مسار مباراة موناكو الفرنسي، لافتًا إلى أنه سعيد بأداء اللاعبين.

وتعرض إيريك جارسيا لطرد في الدقائق الأولى من المباراة أمام موناكو.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "تغيرت المباراة بعد البطاقة الحمراء بعد 10 دقائق، مما دفعنا إلى تغيير فكرتنا وخططنا، حاولنا في كل الأوقات، ودافعنا بشغف لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء رأيت العديد من الجوانب الإيجابية في المباراة".

وأضاف: "لقد أتيحت لنا العديد من الفرص، ولكن في النهاية، استعانوا بلاعبين ذو سرعة واستحقوا الفوز، لم نلعب على أعلى مستوى أو بالطريقة التي أردناها، علينا أن نقبل ذلك، أنا متأكد من أنه عندما يعود اللاعبون الآخرون، سنكون أقوى".

وخسر برشلونة أمام موناكو الفرنسي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.