سكاي سبورتس: شكوك حول مستقبل دي بروين مع السيتي

قالت سكاي سبورتس الإنجليزية إن الإصابة التي تعرض لها كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، قد تتسبب في خروجه من النادي.

وأوضحت إن إدارة السيتي قد تفكر في الموافقة على بيع دي بروين (33 عاما) إلى أحد الأندية السعودية المهتمة بضمه، في ظل كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة، بجانب تقدمه في العمر.

وشهدت قمة دورى أبطال أوروبا التي جمعت مانشستر سيتي ضد الإنتر الإيطالى إصابة كيفين دى بروين قائد السماوى واستبداله مع بداية الشوط الثانى.

وقال بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي: “لم أتحدث مع الأطباء بعد، لا أعرف مدى جاهزيته لمواجهة ارسنال، سيكون لدي المزيد من المعلومات خلال الساعات المقبلة”.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل آكانجي، جوسكو جفارديول، روبن دياز.

وسط الملعب: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليتش، سافيو.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا أمام برينتفورد في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لهدف، ويتصدر الترتيب بـ 12 نقطة.