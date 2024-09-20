الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سكاي سبورتس: شكوك حول مستقبل دي بروين مع السيتي

دي بروين، فيتو
دي بروين، فيتو

قالت سكاي سبورتس الإنجليزية إن الإصابة التي تعرض لها كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، قد تتسبب في خروجه من النادي.

وأوضحت إن إدارة السيتي قد تفكر في الموافقة على بيع دي بروين (33 عاما) إلى أحد الأندية السعودية المهتمة بضمه، في ظل كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة، بجانب تقدمه في العمر.

وشهدت قمة دورى أبطال أوروبا التي جمعت مانشستر سيتي ضد الإنتر الإيطالى إصابة كيفين دى بروين قائد السماوى واستبداله مع بداية الشوط الثانى.

وقال بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي: “لم أتحدث مع الأطباء بعد، لا أعرف مدى جاهزيته لمواجهة ارسنال، سيكون لدي المزيد من المعلومات خلال الساعات المقبلة”.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل آكانجي، جوسكو جفارديول، روبن دياز.

وسط الملعب: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليتش، سافيو.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا أمام برينتفورد في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لهدف، ويتصدر الترتيب بـ 12 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مانشستر سيتي أخبار فريق مانشستر سيتي إدارة مانشستر سيتي

مواد متعلقة

بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.. 115 تُهمة تهدد مانشستر سيتي بالاستبعاد من كل المسابقات بالموسم الحالي.. وجوارديولا يقترب من الرحيل لقيادة هذا المنتخب

الأكثر قراءة

تعرف على الاتهامات المتبادلة بين صلاح التيجاني والفتاة خديجة

البلدي تتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أنا أو زوال إسرائيل، ترامب يوجه تحذيرا للناخبين اليهود قبل الانتخابات الأمريكية

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

العواقب وخيمة، روسيا تحذر من شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة في لبنان

أرفض الظهور مع الراقصات وأبويا كان مداح للرسول، تصريحات مفاجئة لـ عبد الباسط حمودة

ما الحكمة من إبهام عدد أهل الكهف؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

منوعات

المزيد

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

بسبب جمهور الأهلي، تعديل على تشغيل الخط الثالث للمترو غدا

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

من تدعو لهم الملائكة؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من إبهام عدد أهل الكهف؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية