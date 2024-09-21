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أخبار مصر

لضمان سلامة التشغيل..

تعليمات مشددة من كامل الوزير بمراجعة القطارات قبل تحركها من المحطات

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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 أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديد، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للراكب.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل والتي تشمل تشغيل الـ أى تى إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم

على صعيد آخر، قالت هيئة السكك الحديدية إنه من المتوقع ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم، بسبب تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي نتيجة أعمال الصيانة والطقس الحار.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على القضبان والمعدات.

تخفيض سرعة القطارات المقررة على معظم الخطوط

 وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، وتقدمت بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.

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