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أخبار مصر

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

قطار، فيتو
قطار، فيتو

 قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل بعض القطارات، وذلك بناءً على توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة. 

يأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء موسم الصيف، من المقرر أن تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس من اليوم الجمعة على النحو الآتي:

- اعتبارًا من يوم 20 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 773/772 (مكيف)  القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 21 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (مكيف)  مرسى مطروح / القاهرة.

- اعتبارًا من يوم 1 / 10 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 1933/ 1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 2 / 10 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 1935/ 1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح / القاهرة. 

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