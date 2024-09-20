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ثقافة وفنون

إنجي أبو السعود تحتفي بانطلاق تصوير أحدث أعمالها الفنية

إنجي أبو السعود،
إنجي أبو السعود، فيتو

كشفت المؤلفة إنجي أبو السعود عن بدء تصوير مسلسلها الجديد برستيج بتوقيع عمرو سلامة.

ونشرت إنجي عبر حسابها على تطبيق انستجرام “ستوري” صورة لها بكلاكيت يحمل تفاصيل المسلسل، وعلقت “توكلنا على الله”.

تفاصيل مسلسل برستيج

ومسلسل برستيج من تأليف إنجي أبو السعود، ومن بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم محمد عبد الرحمن توتا ومصطفى غريب وراندا ومن إخراج عمرو سلامة.

وكان المخرج عمرو سلامة قد نشر صورة من كواليس مشروعه الفني الجديد من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام" والتي توضح بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد ”برستيج"، والتى علق عليها، وكتب: “بداية أخرى”.

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الفن المخرج عمرو سلامة إنجي أبو السعود محمد عبد الرحمن مسلسل برستيج محمد عبد الرحمن توتا مصطفي غريب

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