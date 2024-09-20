إنجي أبو السعود تحتفي بانطلاق تصوير أحدث أعمالها الفنية
كشفت المؤلفة إنجي أبو السعود عن بدء تصوير مسلسلها الجديد برستيج بتوقيع عمرو سلامة.
ونشرت إنجي عبر حسابها على تطبيق انستجرام “ستوري” صورة لها بكلاكيت يحمل تفاصيل المسلسل، وعلقت “توكلنا على الله”.
تفاصيل مسلسل برستيج
ومسلسل برستيج من تأليف إنجي أبو السعود، ومن بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم محمد عبد الرحمن توتا ومصطفى غريب وراندا ومن إخراج عمرو سلامة.
وكان المخرج عمرو سلامة قد نشر صورة من كواليس مشروعه الفني الجديد من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام" والتي توضح بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد ”برستيج"، والتى علق عليها، وكتب: “بداية أخرى”.
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