الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبد الباسط حمودة: أبويا كان مداح وكنت باخد ربع جنيه في الفرح (فيديو)

عبد الباسط حمودة،
عبد الباسط حمودة، فيتو

عبد الباسط حمودة، قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة: "أنا ابن منطقة الدرب الأحمر وعشت الحياة بحلوها ومرها وبكل حاجة".

 

حياة صعبة عاشها عبد الباسط حمودة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "أنا وأحمد عدوية وكتكوت الأمير وماهر العطار شوفنا أصعب أيام في حياتنا، وكنا بنخش الفرح بتاع الناس الأبهة والناس الشعبية الأصيلة".

 

أفراح عبد الباسط حمود في بداية مسيرته

وتابع: "كنا نخش نغني من الساعة 9 بالليل لحد الساعة 6 الصبح، من حلاوة الفرح ممكن نقعد لـ 8، واليومية أيام ما بدأت كنت باخد ربع جنيه في الفرح".

الحمكدار عبد الباسط حمودة في ضيافة منى الشاذلي

أحدث كليبات عبد الباسط حمودة وعمر كمال (فيديو)

أول أجر حصل عليه عبد الباسط حمودة

وأكمل: "أنا كنت بقول يارب عايز أبقى نجم زي الناس دي، وكنت قاعد على قد حالي وكنا نايمين في أوضة أنا وأبويا وأخواتي 4 صبيان وبنتين، أبويا كان مداح في الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا كنت معاه وأخواتي وشايلينه".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عبد الباسط حمودة منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى أحمد عدوية شفيق جلال

مواد متعلقة

الحمكدار عبد الباسط حمودة في ضيافة منى الشاذلي

أحدث كليبات عبد الباسط حمودة وعمر كمال (فيديو)

عبد الباسط حمودة ومسلم يطرحان أغنية "عفاريت" (فيديو)

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم بعد نقلها للمستشفى

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

حقيقة تلوث مياه الشرب بسوهاج

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

حريق في عقار سكني بمنطقة كفر طهرمس (فيديو)

حزب الله يستهدف قاعدة مطار رمات دافيد العسكري في إسرائيل (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، أولياء الأمور يلجأون لإصلاح الشنط والأحذية (فيديو وصور)

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الجدة في المنام وعلاقتها بالدعم والمساندة من العائلة

المزيد
الجريدة الرسمية