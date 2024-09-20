عبد الباسط حمودة: أبويا كان مداح وكنت باخد ربع جنيه في الفرح (فيديو)
عبد الباسط حمودة، قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة: "أنا ابن منطقة الدرب الأحمر وعشت الحياة بحلوها ومرها وبكل حاجة".
حياة صعبة عاشها عبد الباسط حمودة
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "أنا وأحمد عدوية وكتكوت الأمير وماهر العطار شوفنا أصعب أيام في حياتنا، وكنا بنخش الفرح بتاع الناس الأبهة والناس الشعبية الأصيلة".
أفراح عبد الباسط حمود في بداية مسيرته
وتابع: "كنا نخش نغني من الساعة 9 بالليل لحد الساعة 6 الصبح، من حلاوة الفرح ممكن نقعد لـ 8، واليومية أيام ما بدأت كنت باخد ربع جنيه في الفرح".
أول أجر حصل عليه عبد الباسط حمودة
وأكمل: "أنا كنت بقول يارب عايز أبقى نجم زي الناس دي، وكنت قاعد على قد حالي وكنا نايمين في أوضة أنا وأبويا وأخواتي 4 صبيان وبنتين، أبويا كان مداح في الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا كنت معاه وأخواتي وشايلينه".
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