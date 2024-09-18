الحمكدار عبد الباسط حمودة في ضيافة منى الشاذلي

في حلقة استثنائية، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي حكمدار الطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في حلقتي يوم غد الخميس والجمعة من برنامجها المذاع على قناة "ON".

خلال اللقاء يقدم عبدالباسط حمودة العديد على مدار حلقتين متتاليتين مجموعة كبيرة من أقوى وأجمل الأغاني التي قدمها لجمهوره طوال أكثر من ٤٠ عامًا من الطرب الشعبي الأصيل، الذي لم ينحرف عن مساره متأثرًا بموجات موضة الأغاني الزائلة.

نوادر عبد الباسط حمودة في الأفراح الشعبية

ويحكى عبد الباسط حمودة عن نوادره في الأفراح الشعبية، وحكايات تتلمذه في مدرسة العائلة التي عملت في مجال المديح، وكيف لعب شفيق جلال ابن منطقته دورا في دخوله عالم الطرب الشعبي.