مدرب جورماهيا الكيني: الدوري المصري الأقوى في أفريقيا

أكد البرازيلي ليوناردو نيفا، المدير الفني لفريق جورماهيا الكيني، أن مباراة الإياب ضد الأهلي في مصر ببطولة دوري أبطال أفريقيا سوف تكون صعبة للغاية.

وقال مدرب جورماهيا الكيني في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لقد بدأنا مباراة الذهاب أفضل من الأهلي وأهدرنا فرصا حقيقة، لكن عاد لاعبو المنافس كالأسود و أحرزوا هدفين في دقيقتين".

وأضاف:" في بطولة مثل دوري أبطال أفريقيا لا يمكنك أن تخطئ أمام الأهلي، سوف يعاقبونك كما فعلوا بمباراة الذهاب".

وأكمل:"علينا أن نكون واقعيين، ففرصنا ضئيلة في هذه المواجهة لكن دعونا نحافظ على نفس الخطة لمحاولة الفوز بالمباراة والتكيف مع هذا المستوى من كرة القدم، بصرف النظر عن الأهداف السهلة التي استقبلناها، لقد لعبنا كرة قدم جيدة ضده…

موعد مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق جورماهيا الكيني الأهلي ضد جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا في السابعة مساء السبت يوم السبت 21 سبتمبر على استاد القاهرة الدولى في مباراة الإياب ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وجورماهيا عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية بعد حصولها علي حقوق المباراة كما حدث وأذاعت لقاء الذهاب بين الفريقين.

كما نجحت قناة إم بي سي مصر 2 في الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

وتردد قناة إم بي سي مصر 2 على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 -2025.