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رياضة

تأهل علي فرج وروان وهانيا لنصف نهائي بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش

علي فرج، فيتو
علي فرج، فيتو

الاسكواش، نجح ثلاثي منتخب مصر ووادى دجلة في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش -إحدى البطولات البلاتينية.

وتأهل علي فرج على حساب محمد الشوربجي بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-6) (10-12) (11-5) (11-2). 
ومن السيدات تأهلت روان العربي بعد تغلبها على نيلي كول بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-5) (12-10)، وهانيا الحمامي بعد تغلبها على فيروز أبو الخير بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (9-11) (11-2) (11-13) (11-9) (11-8).

 

يأتي هذا استمرارًا للأداء القوي للبطلة هانيا الحمامي في كبرى البطولات المحلية والدولية
وتعد بطولة "Paris Squash 2024" للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 15 حتى 21 من أبريل الجاري في باريس، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 213 ألف دولار.

 

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الاسكواش منتخب مصر وادي دجلة علي فرج روان العربي هانيا الحمامي

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