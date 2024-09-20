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رياضة

الغندور: الأهلي رقم واحد في أفريقيا وسيفوز على جورماهيا وهو نايم

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

قال الغندور إن النادي الأهلي رقم واحد في أفريقيا، موضحا أن السبب في ذلك يرجع لكونه الأكثر استقرارا من الناحية المادية ويملك لاعبين على أعلى مستوى.

وأضاف: "الأهلي يكسب جورماهيا وهو نايم والمارد الأحمر رقم واحد في أفريقيا، لأنه النادى الأكثر استقرارا، من الناحية المالية ويمتلك استثمارات ولاعبين أقوياء وله 3 فروع، وبالتالي هو رقم واحد في القارة السمراء".

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور أن نادي الزمالك ليس قيمته الحصول على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فقط بل يستحق أكثر من ذلك.

موعد مباراة الاهلي وجورماهيا الكيني

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق جورماهيا الكيني الأهلي ضد جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا في السابعة مساء السبت يوم السبت 21 سبتمبر على استاد القاهرة الدولى في مباراة الإياب ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وجورماهيا عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية بعد حصولها علي حقوق المباراة كما حدث وأذاعت لقاء الذهاب بين الفريقين.

كما نجحت قناة إم بي سي مصر 2 في الحصول علي حقوق إذاعة مباراة الأهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

وتردد قناة إم بي سي مصر 2 على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 -2025.

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