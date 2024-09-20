ثروت سويلم: النظام الجديد للدوري هو الأنسب في الوقت الحالي

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن التعاقد مع الشركة الألمانية لإدارة مباريات بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل قرار صائب لصالح جميع أندية الدوري.

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن النظام الجديد للدوري الممتاز هو الأنسب في الوقت الحالي نظرًا لإنقاذ الموسم وتخفيف ضغط المباريات على أندية الدوري الممتاز".

وأضاف سويلم: "لم يكن باستطاعة رابطة الأندية اتخاذ قرارات بشأن شكل الدوري بمفردها ".

وكان اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة الذي عقد بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، بحضور رؤساء ١٨ ناديا المشاركين في المسابقة وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة قد أسفر عن التالي بإجماع آراء الأندية:

1- التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول دوري نايل في الموسم الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥

2- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين كل مجموعة تضم 9 فرق لتصبح عدد الجولات ٢٦ جولة بدلًا من ٣٤ جولة

3- هبوط فريقين لدوري المحترفين بدلًا من ٣ فرق

4- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل ٢٠٢٥-٢٠٢٦

5- قرعة الموسم الحالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ستقام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر