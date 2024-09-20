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رياضة

حسن مصطفى: أنا أهلاوي وأعتز بالفترة التي قضيتها بالزمالك

حسن مصطفى، فيتو
حسن مصطفى، فيتو

قال حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، إنه "أهلاوي" كما أنه يعتز بالفترة التي قضاها في نادي الزمالك. 

وتابع حسن مصطفى في مداخلة هاتفية ببرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "مباراة جورماهيا تتحمل إجراء تعديلات في التشكيل، ولابد أن يبدأ مصطفى شوبير اساسيًا وإراحة لاعبين مثل رامي ربيعة".

مصير علي معلول

وواصل: "من الصعب استمرار علي معلول ويحيى عطية الله مع الأهلي لأن الثنائي يلعب في مركز واحد، فحتمًا سيستمر لاعب واحد فقط".

 

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