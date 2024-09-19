الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن

وزارة الخارجية ،
وزارة الخارجية ، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى واشنطن في زيارة ثنائية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير الخارجية والهجرة عقد لقاءات مكثفة مع عدد من أعضاء الكونجرس ومبعوثي الولايات المتحدة المعنيين بقضايا وأزمات الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في مائدة مستديرة لأحد أهم مراكز الأبحاث الأمريكية.

وتأتي هذه الزيارة قبل مشاركة وزير الخارجية في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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