المنشاوي ومحمد رفعت والرزيقي، تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الجمعة

تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ /محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الشرح والتين 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة طه 30 ق

قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة النور 17ق

13:45 قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة الحجرات 30ق

14:17 قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمود أبوالوفا الصعيدى وما تيسر من سورتى الأنبياء/ الحج 30ق

14:57قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / السعيد عبدالصمد الزناتى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/محمد رضا الكفراوى 5ق الساعة 16:27

مصحف مجود للشيخ / مصطفى إسماعيل من سورة يوسف 29ق

18:12 قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ/ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء 15ق

20:16 قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر من سورة البقرة

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل / وما تيسر من سورتى مريم/ النازعات 42ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود البجيرمى / وما تيسر من سورة الكهف 44ق

01:35 بعد منتصف الليل) للشيخ /عبداللطيف الديش وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ /سيد عطية ندا وما تيسر من سورة القصص 15ق

3:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة مريم 42ق