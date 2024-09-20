الجمعة 20 سبتمبر 2024
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الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو
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تفتتح وزارة الأوقاف (26) مسجدًا اليوم الجمعة، منها (24) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا،و مسجدان صيانة وتطويرًا يوم الجمعة 20/ 9/ 2024م، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.

 

إجمالي المساجد الجديدة

 يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه (204) مسجدًا منها (169) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(35) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه (12285) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (19) مليارًا و(327) مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 


في مديرية أوقاف بني سويف تم إحلال وتجديد مسجد نور الهدى، عزبة نصر جمعة دشاشة، سمسطا، ومسجد القاضي، سنور شرق النيل، بني سويف، ومسجد الحلبي، قرية أشمنت، مركز ناصر.


وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد كبكاب بعزبة كبكاب التابعة لمركز رشيد، ومسجد الفردوس البحري، قرية كوم حفص، نديبة، مركز دمنهور، ومسجد بلال الكبير، قرية بلال النوبارية، مركز أبو المطامير، ومسجد الرحمة، قرية محمد رفعت، مركز حوش عيسى، ومسجد شريف خلف، قرية النشو البحري، مركز كفر الدوار، وصيانة وتطوير المسجد الكبير، قرية السابي، مركز شبرا خيت، والمسجد الكبير، قرية سرسيقا، مركز كوم حمادة.
 

 

وفي مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد الرواروة، الصوامعة شرق، مركز أخميم.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد العتيقي، قرية شباس الملح، مركز دسوق.


وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد مصطفى اللحامي، الشواشنة، ومسجد المصطفى، طبهار، العجميين، ومسجد الرحمة، قرية الجعافرة، مركز إطسا. 


وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد العمدة، قرية دمشاو هاشم، مركز المنيا، ومسجد السلام، عزبة طنطاوي، قرية الفقاعي، مركز أبو قرقاص، ومسجد الرحمن، عزبة الجارحي، قرية  أم الساس،  مركز بني مزار.


وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم جلال، قرية الشرقي بهجورة، مركز نجع حمادي، ومسجد السلام، العبابدة، مركز نجع حمادي.

 


وفي مديرية أوقاف أسيوط تم إنشاء مسجد عبد المعتمد محمد علي،  قرية دير القصير، مركز القوصية، ومسجد عبد الله بن عباس،  قرية القصير، مركز القوصية، وإحلال وتجديد مسجد السلام، قرية بني مر، مركز الفتح، ومسجد عمر بن الخطاب، عزبة عمار، قرية المندرة قبلي، مركز منفلوط.
 

وفي مديرية أوقاف المنوفية تم إحلال وتجديد مسجد الغرايبة، سرس الليان.
 

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم إحلال وتجديد مسجد خالد بن الوليد، أبو خروع، أبو صوير.

 

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