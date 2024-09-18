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أخبار مصر

وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس المتحف الدولي للسيرة النبوية لبحث التعاون المشترك

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس المتحف الدولي للسيرة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني رئيس مجلس إدارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، لبحث آفاق التعاون المشترك.

 وزير الأوقاف يشيد برعاية المملكة العربية السعودية المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية

وخلال اللقاء أشاد وزير الأوقاف برعاية المملكة العربية السعودية في رعاية المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة وفروعه المختلفة في مكة والمدينة والمملكة المغربية والسنغال، وأن الجولة التي قام بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي في ربوع متحف السيرة النبوية في موسم الحج الماضي مؤشر كبير على نجاح المتحف وعلى الدعم المصري لهذا المشروع الحضاري الكبير.

المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الزهراني رئيس مجلس إدارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك بين المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية والمؤسسة الدينية في مصر في إحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية يُعنى بالتعريف الحضاري الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآدابه الكريمة، وأخلاقه العظيمة، وشريعته السمحة، بمنهجٍ علمي متميز، وتأصيل بحثي محكم، وتجديدٍ تقني فريد، وعرض إبداعي مبتكر، عبر أحدث الوسائل والتقنيات.

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الدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني المتحف الدولي للسيرة النبوية المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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