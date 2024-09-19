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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل انترفيو الحلقة 5

انترفيو، فيتو
انترفيو، فيتو

يحظى مسلسل انترفيو للفنانة رنا رئيس والفنان خالد شباط بنسبة مشاهدة عالية على منصة Watch It خاصة بعد تصاعد الأحداث خلال الأربعة حلقات التي عرضت من المسلسل.

ويبحث عشاق المسلسل عن كل تفاصيله خاصة موعد عرض مسلسل إنترفيو الحلقة 5. 

موعد عرض مسلسل إنترفيو الحلقة 5

ومن المقرر عرض مسلسل إنترفيو الحلقة 5 على منصة واتش إت يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر في تمام الساعة 12 صباحًا، وستعرض معها أيضا الحلقة 6 من المسلسل.

أبطال مسلسل إنترفيو 

ينتمي مسلسل انترفيو إلى عالم المسلسلات القصيرة، ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في البطولة خالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين. 

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