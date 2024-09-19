الخميس 19 سبتمبر 2024
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عقارات

طرح جديد لشقق "داره" بالسويس

شقق الإسكان
شقق الإسكان

كشف  صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء عن طرح جديد للوحدات السكنية بمشروع تطوير عواصم المحافظات “داره”.

ويطرح الصندوق بمدينة السويس مرحلة جديدة من شقق كاملة التشطيب في كمباوند دارة متكامل الخدمات ويبدأ الحجز من يوم الأحد المقبل الموافق 22/9/2024.

وأشار الصندوق إلى أن أنظمة سداد الشقق بمقدم 10% وسعر الوحدة يبدأ من 840 ألف جنيه.

كما تضع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرتوش النهائية لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي أو شقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل خلال الشهرين المقبلين.

ونستعرض أهم المعلومات عن الطرح الجديد: 

_ يضم الطرح حوالي 60 ألف شقة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقاري وبفائدة مخفضة.

وشقق الإسكان الاجتماعي فى الطرح المنتظر بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

والمشروع يستهدف المواطنين محدودى الدخل وتقدم الوزارة دعم نقدي يصل حتى 60 ألف جنيه بالإضافة لقيمة سعر الأرض ودعم فارق أسعار الفائدة للتمويل العقاري المقدم من البنوك وشركات التمويل العقاري للمواطنين المستفيدين.


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