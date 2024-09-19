تويوتا تطلق سيارة أوربان كروزر المدمجة بالسوق المصرية

سيارات تويوتا، أيام قليلة ويستقبل السوق المحلي سيارات تويوتا أوربان كروزر المتعددة الاستخدامات SUV المدمجة التي تعتبر نسخة مجمعة من طرازات سوزوكي جراند فيتارا أو فيتارا بريزا.

ويأتي ذلك في ظل التعاون بين تويوتا وسوزوكي لتقديم نفس الطرازات بين الشركتين بشعارات كل منهما وهو ما أنتج تقديم طرازات تويوتا روميون بديلة سوزوكي أريتجا وتويوتا بلتا بديلة طرازات سوزوكي سياز بمصر في وقت سابق.

مواصفات محركات سيارات تويوتا أوربان كروزر



وتجري تويوتا تجربة قيادة للسيارة في نهاية الشهر الجاري قبل الكشف المرتقب عنها في مصر، وتتاح تويوتا أوربان كروزر في الأسواق المختلفة بمحركات تشمل محرك سعة 1500 سي سي بنزين بقوة 103 حصان وعزم 138 نيوتن متر وناقل يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات.

كما يتوفر لها نظام هجين خفيف بنفس المحرك وقوة 102 حصان وعزم 137 نيوتن متر ونفس نواقل الحركة.

وتصنع السيارة في مصنع تويوتا في الهند وهي تختلف عن شقيقتها سوزوكي بتصميم أمامي فريد.

ويبلغ طول السيارة 4365 ملم، وتستند على قاعدة عجلات 2600 ملم.