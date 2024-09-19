بمشاركة ديانج، الخلود يحقق الفوز الأول في تاريخه بالدوري السعودي أمام الوحدة

فاز فريق الخلود الذي يضم بين صفوفه ديانج المعار من النادي الأهلي على نظيره الوحدة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وأحرز هدف الخلود اليكس كولادو في الدقيقة 60.

ويعتبر فوز الخلود أمام الوحدة هو الفوز الأول للفريق منذ الصعود لدوري روشن السعودي، حيث لعب 4 مباريات فاز في مباراة اليوم وتعادل في مباراة وخسر مباراتين.

وقام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء لاحمد درويش لاعب الوحدة مع بداية الشوط الثاني ليستكمل الفريق اللقاء بـ10 لاعبين.

وخاض المدير الفني لفريق الخلود تشكيل الفريق أمام الوحدة السعودي.

تشكيل الخلود أمام الوحدة

تشكيل الوحدة أمام الخلود

وخسر فريق الوحدة في الجولة الماضية أمام الاتحاد بنتيجة 7-1، وهي أول هزيمة لهم هذا الموسم، ما أدى لتراجعهم إلى المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وقد سبق للفريقين أن التقيا مرتين فقط من قبل في موسم 2021-2022، ضمن دوري يلو للدرجة الأولى، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، وفاز الوحدة في الثانية بنتيجة 2-0.

وبهذا الفوز يحتل الخلود المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط في ترتيب الدوري السعودي بينما يأتي الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.