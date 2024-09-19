أتلتيك بيلباو يفوز على ليجانيس بثنائية في الدوري الإسباني

فاز فريق أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد أمام ليجانيس في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأحرز دانيال فيفيان الهدف الأول لفريق أتلتيك بيلباو بالدقيقة 65.

بينما أضاف إينياكي ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق أتلتيك بيلباو منشورا يوضح كواليس انطلاق المباراة وسط أجواء شديدة المطر.



تشكيل اتليتك بلباو

تشكيل اليجانس أمام اتلتيك بلباو

تقابل الفريقان 8 مرات فاز ليجانيس في مرتين وفاز أتلتيك بيلباو في 3 مباريات بينما تعادل الفريقان في 3 مباريات.

وبهذا الفوز احتل فريق أتليتك بلباو المركز الخامس برصيد 10 نقاط بينما يأتي ليجانيس بالمركز الخامس عشر برصيد 5 نقط.