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رياضة

البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي يجدد عقده مع نادي الشمس (صور)

الشمس يجدد للبطل
الشمس يجدد للبطل الأولمبي أحمد أسامة الجندى، فيتو

جدد نادي الشمس برئاسة أسامة أبو زيد عقد البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي لاعب الخماسي الحديث المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024.

حضر البطل أحمد أسامة الجندي مع والده ووالدته إلى مقر النادي لتوقيع عقد تجديده مع نادي الشمس بحضور المستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والمحاسبة دعاء هشام بركات والنائبة آية مدنى عضوا المجلس والمحاسب تامر علي مستشار المجلس ومأمون العطار المدير التنفيذي والكابتن خالد عصفور رئيس جهاز الخماسي الحديث والمحاسب إيهاب السيد المدير المالى للنادى.

 

وأعرب أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس عن سعادته بتجديد البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي عقده مع نادي  الشمس، مؤكدا أنه سيستمر في دعمه لمواصلة كتابة التاريخ في أولمبياد لوس أنجلوس التي ستقام في 2028.

ومن جانبه، أعرب أحمد اسامة الجندي عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع نادي الشمس، موجهًا الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة د. أسامة أبوزيد على كل ما قدموه خلال الفترة الماضية، وتوفير كافة الخدمات لمواصلة تألقه في المحافل الرياضية.

 

 

وعبر أحمد أسامة الجندي عن سعادته الكبيرة بالانتماء لكيان كبير بحجم نادي الشمس تحت قيادة د. أسامة أبوزيد، مشيرًا على أنه سيظل فخورا بتواجده داخل جدران النادي.

كما منح  أسامة ابوزيد رئيس الشمس البطل الأولمبي أحمد الجندي مكافأة مالية قدرها نصف مليون جنيه ومنحه العضوية العاملة للنادي مجانا تقديرا للإنجاز الأولمبي غير المسبوق الذي أسعد به الشعب المصري والوطن العربي كله.

وأقام مجلس الشمس برئاسة  أسامة أبوزيد حفل أسطوري بمشاركة الآلاف من أعضاء النادي تكريما للبطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي لاعب النادي، بمناسبة تتويجه بذهبية أولمبياد باريس 2024 في منافسات الخماسي الحديث، وذلك عقب عودته من فرنسا.

نادي الشمس يكرم أحمد الجندي ويمنحه مكافأة نصف مليون جنيه والعضوية العاملة

منافسة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على ضم بطل أولمبياد باريس

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نادي الشمس يكرم بطله الأولمبى أحمد أسامة الجندى المتوج بذهبية الخماسي الحديث

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