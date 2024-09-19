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رياضة

دوري أبطال أوروبا، ليفركوزن يضرب فينورد برباعية في الشوط الأول

ليفركوزن، فيتو
ليفركوزن، فيتو

تقدم فريق باير ليفركوزن الألماني على مضيفه فينورد الهولندي بنتيجة 0/4، في الشوط الأول في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل فلوريان فيرتز هدفين لفريقه ليفركوزن في مرمى فينورد في الدقيقتين 5 و36، وأليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 30 وعبدول تابسوبا في الدقيقة 45.

ويشارك ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا بعد النتائج التاريخية التي حققها الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.

وهذه هي المشاركة الأولى لألونسو في دوري الأبطال كمدرب، ولكنه يملك مسيرة مميزة في البطولة كلاعب، حيث سبق وأن توج باللقب مرتين الأولى رفقة ليفربول عام 2005 والثانية رفقة ريال مدريد في 2014.

تشكيل باير ليفركوزن أمام فينورد

وضم تشكيل ليفركوزن لمباراة فينورد:

هراديسكي- هينكابي- جوناثان تاه- عبدول تابسوبا- جريمالدو- أندريش- جرانيت تشاكا- فريمبونج- تيرير- فلوريان فيرتز- فيكتور بونيفاس.

تشكيل فينورد ضد ليفركوزن

كما أعلن بريان بريسكي، مدرب فينورد، عن تشكيل فريقه والذي ضم:

فيلينرويثر- لوتومبا- تراونر- بيلين- هانكو- هوانج- رامز زروقي- تيمبر- ميلامبو- خيمينيز- بايكساو.

تاريخ مواجهات فينورد ضد باير ليفركوزن

والتقى فينورد ضد باير ليفركوزن في مباراتين بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1987، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي 2-2 بينهما قبل أن يفوز ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني في الإياب بهدف نظيف.

 

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