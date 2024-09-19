الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين بيلباو وليجانيس بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين ليجانيس وأتلتيك بيلباو، بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ونشرت الصفحة الرسمية لأتليتك بلباو منشورا يوضح كواليس انطلاق المباراة وسط أجواء شديدة المطر.



وتقام المباراة على ملعب بلدية بوتاركي حيث يسعى الفريقان لحصد نقاط المباراة ومواصلة تقديم الأداء الجيد في الدوري.

تشكيل اتليتك بلباو

تشكيل اليجانس أمام اتلتيك بلباو

تقابل الفريقان 8 مرات فاز ليجانيس في مرتين وفاز أتلتيك بيلباو في 3 مباريات بينما تعادل الفريقان في 3 مباريات.

يدخل فريق ليجانيس المباراة وعينه على تحقيق الانتصار واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

فالفريق يطمح لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وتحقيق فوزه الثالث في المواجهات التي جمعته بأتلتيك بيلباو. بينما يعرف الفريق تمامًا أن خصمه يمتلك قوة هجومية وخبرة في الليغا، لذا سيكون عليه تقديم أداء منظم للسيطرة على مجريات اللقاء.

أما أتلتيك بيلباو فهو يدخل المباراة بأمل تعزيز نتائجه الإيجابية هذا الموسم. الفريق الباسكي تمكن من الفوز في ثلاث مواجهات سابقة أمام ليجانيس ويطمح لإضافة انتصار جديد إلى رصيده في البطولة.

يعتمد بيلباو على تماسك خط وسطه وقوة دفاعه لمواجهة الضغط المتوقع من أصحاب الأرض.