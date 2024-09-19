انطلاق مباراة أتليتك بيلباو وليجانيس في الليجا وسط أجواء ممطرة (فيديو)

انطلقت مباراة ليجانيس وأتلتيك بيلباو، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني وسط أجواء ممطرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لأتليتك بلباو منشورا يوضح كواليس انطلاق المباراة وسط أجواء شديدة المطر.



👏 ¡Merecido reconocimiento, Javi!



👟⚽️ Tras haber vestido las camisetas pepinera y zurigorri y aprovechando el duelo entre ambos, Eraso, recientemente retirado, ha realizado el saque de honor en Butarque.#LeganésAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/m3gz3Sb3Jf — Athletic Club (@AthleticClub) September 19, 2024

وتقام المباراة على ملعب بلدية بوتاركي حيث يسعى الفريقان لحصد نقاط المباراة ومواصلة تقديم الأداء الجيد في الدوري.

تقابل الفريقان 8 مرات فاز ليجانيس في مرتين وفاز أتلتيك بيلباو في 3 مباريات بينما تعادل الفريقان في 3 مباريات.

يدخل فريق ليجانيس المباراة وعينه على تحقيق الانتصار واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

فالفريق يطمح لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وتحقيق فوزه الثالث في المواجهات التي جمعته بأتلتيك بيلباو. بينما يعرف الفريق تمامًا أن خصمه يمتلك قوة هجومية وخبرة في الليغا، لذا سيكون عليه تقديم أداء منظم للسيطرة على مجريات اللقاء.

أما أتلتيك بيلباو فهو يدخل المباراة بأمل تعزيز نتائجه الإيجابية هذا الموسم. الفريق الباسكي تمكن من الفوز في ثلاث مواجهات سابقة أمام ليجانيس ويطمح لإضافة انتصار جديد إلى رصيده في البطولة.

يعتمد بيلباو على تماسك خط وسطه وقوة دفاعه لمواجهة الضغط المتوقع من أصحاب الأرض.