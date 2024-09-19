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دوري أبطال أوروبا، تشكيل مباراة فينورد ضد باير ليفركوزن

ليفركوزن، فيتو
ليفركوزن، فيتو

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن الألماني، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة مضيفه فينورد روتردام الهولندي، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويشارك ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا بعد النتائج التاريخية التي حققها الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.

وهذه هي المشاركة الأولى لألونسو في دوري الأبطال كمدرب، ولكنه يملك مسيرة مميزة في البطولة كلاعب، حيث سبق وأن توج باللقب مرتين الأولى رفقة ليفربول عام 2005 والثانية رفقة ريال مدريد في 2014.

تشكيل باير ليفركوزن امام فينورد

وضم تشكيل ليفركوزن لمباراة فينورد:

هراديسكي- هينكابي- جوناثان تاه- عبدول تابسوبا- جريمالدو- أندريش- جرانيت تشاكا- فريمبونج- تيرير- فلوريان فيرتز- فيكتور بونيفاس.

تشكيل فينورد ضد ليفركوزن

كما أعلن بريان بريسكي، مدرب فينورد، عن تشكيل فريقه والذي ضم:

فيلينرويثر- لوتومبا- تراونر- بيلين- هانكو- هوانج- رامز زروقي- تيمبر- ميلامبو- خيمينيز- بايكساو. 

تاريخ مواجهات فينورد ضد باير ليفركوزن

والتقى فينورد ضد باير ليفركوزن في مباراتين بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1987، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي 2-2 بينهما قبل أن يفوز ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني في الإياب بهدف نظيف.

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