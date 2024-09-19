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رياضة

أليو ديانج يقود تشكيل الخلود أمام الوحدة في الدوري السعودي

الخليج السعودي،فيتو
الخليج السعودي،فيتو

أعلن المدير الفني لفريق الخلود تشكيل الفريق أمام الوحدة السعودي ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

تشكيل الخلود أمام الوحدة 

 

تشكيل الوحدة أمام الخلود 

 

ويستضيف فريق الوحدة نظيره الخلود في مواجهة مرتقبة، حيث يدخل أصحاب الأرض اللقاء بعد خسارة ثقيلة في الجولة الماضية أمام الاتحاد بنتيجة 7-1، وهي أول هزيمة لهم هذا الموسم، ما أدى لتراجعهم إلى المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط،


في المقابل، حقق الخلود أول نقطة له هذا الموسم بعد تعادل مع العروبة في الجولة السابقة، ويطمح لتحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركته بدوري المحترفين، ومن المتوقع أن تشهد المباراة.

ويعتمد الوحدة على نجومه البارزين، وعلى رأسهم المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، وكريك جودوين، بالإضافة إلى ألكسندرو سريتو والمدافع المغربي جواد الياميق.


أما فريق الخلود، فيعتمد على المجموعة مجموعة لاعبين المميزين، من بينهم المهاجم جاكسون موليكا ولاعب الوسط أليو ديانج، بالإضافة إلى الجناحين أليس كولادو وميزان ماوليدا.

وقد سبق للفريقين أن التقيا مرتين فقط من قبل في موسم 2021-2022، ضمن دوري يلو للدرجة الأولى، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، وفاز الوحدة في الثانية بنتيجة 2-0.

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الدوري السعودي الوحدة السعودي جاكسون موليكا دوري السعودي الخلود

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