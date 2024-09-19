تدريبات على ركلات الترجيح في مران الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تدريبات على ركلات الترجيح، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الشرطة الكيني.
ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي مساء غدًا الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.
وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.
وجاء تدريب لاعبي الزمالك على ركلات الترجيح تحسبا للوصول لها غدا حال انتهاء وقت المباراة بتقدم الشرطة الكيني بهدف نظيف.
موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني
ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكيني في الثامنة مساء يوم غد الجمعة المقبل.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني
ومن المقرر أن تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني كونها الناقل الحصري للمباراة.
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