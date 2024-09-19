18 ألف زائر لمعرض صحاري في نسخته الـ 36

اختتمت الدورة 36 من معرض صحارى الدولي للزراعة بمركز مصر الدولي للمعارض، والذي شهد افتتاح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لفعالياته بعد ثلاثة أيام من عرض أحدث الابتكارات الزراعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

و شهد المعرض مشاركة أكثر من 250 شركة من دول متعددة، وجذب أكثر من 18,000 زائر، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.



وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية معرض صحارى في تعزيز وتحويل القطاع الزراعي.

تحسين الوضع الزراعي من خلال التوسع في الرقعة الزراعية

أشاد فاروق بجهود المعرض في دعم وتطوير القطاع الزراعي وقال إن الحكومة تسعى لتحسين الوضع الزراعي من خلال التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، مثل مشاريع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، وذلك لتلبية الاحتياجات الغذائية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة تنمية القطاع الزراعي 2023-2024، التي تشمل استثمارات تصل إلى 116.6 مليار جنيه.

وأضاف: "معرض صحارى يعتبر جزءًا رئيسيًا من جهود القطاع الخاص، حيث يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات في القطاع الزراعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني".

فرصة استكشاف أحدث التطورات في إدارة المحاصيل وأنظمة الري

وعلق هاني خفاجي، المدير العام للجهة المنظمة للمعرض أن نسخة هذا العام استثنائية حيث أتيحت للعارضين والزوار فرصة استكشاف أحدث التطورات في إدارة المحاصيل وأنظمة الري والزراعة الدقيقة." وأضاف: "وجد العارضون في معرض صحارى 2024 منصة مثالية لعرض منتجاتهم وخدماتهم لجمهور متنوع، بما في ذلك المشترين المستضافين، وخبراء المجال، والممثلين الحكوميين.

كما أكدوا على أن المعرض قد سمح لهم بالتواصل الفعال مع جميع المشاركين، والحصول على رؤى قيمة، وتشكيل شراكات تجارية جديدة، مما يعزز سمعته كحدث لا بد من وجوده باستمرار في تقويم المجال الزراعي."



بالإضافة إلى هذه الإنجازات، ساهم المعرض في إتمام الكثير من صفقة تجارية واتفاقية استراتيجية، مما يبرز دوره كعامل محفز للنمو الاقتصادي وتطوير مجال الزراعة.

وفرت مجموعة البرامج المتنوعة للمعرض فرصًا للعارضين ورواد الأعمال الشباب والزوار لاستكشاف الاتجاهات الناشئة وتبادل المعرفة ومناقشة الحلول لأهم التحديات التي تواجه الصناعة، بما في ذلك برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين، والبرامج التعليمية التي تشمل مؤتمر صحارى، والاستشارات الزراعية، وسيمينار الأمن الغذائي، وملتقيات لتواصل شباب رواد الأعمال وملتقى النساء في مجال الزراعة. تتماشى هذه المبادرات مع جهود الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تؤكد على دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودفع النمو الاقتصادي.