الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط الأسواق بشوارع طما فى سوهاج

حملة مكبرة بشوارع
حملة مكبرة بشوارع طما

شنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة طما برئاسة أحمد حسن عرابي رئيس المجلس حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط الشوارع والميادين وأحداث سيولة مرورية وتحقيق المظهر الحضاري الراقي.

ضمت الحملة منصور حزين وصالح عبد الباسط نواب رئيس مركز ومدينة طما وعادل الشامي عضو لجنه المتابعة وعبدالنور رئيس قسم الاشغالات بالوحدة.

الحملة استهدفت عدد من الشوارع 

استهدفت الحمل عددًا من الشوارع على رأسها شارع أبو فام وشارع الملوحة وشارع الجمهورية حيث تم رفع جميع الاشغالات التنبيه على أصحاب المحلات التجارية الإلتزام بالشارع وعدم التعدي على حرم الشارع.

ومن جانبه أكد أحمد حسن عرابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما على ضرورة المتابعة المستمرة والعمل على تطبيق القانون ورفع الإشغالات والمخالفات بالشوارع والميادين والأسواق المختلفة بالفترتين الصباحية والمسائية والعمل المستمر على خدمة وراحة المواطنين.

رئيس المركز جارى إنشاء سوق حضارى 

وصرح رئيس المركز بأنه جارى إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين لنقلهم من شوارع المدنية لتسيهل حركة المرور للمواطنين مشددا على المتابعه المستمره للحملات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال مخالفات أصحاب المحلات التجارية والورش الإلتزام بالشارع.

ياتى ذلك فى اطار تنفيذ تعليمات اللواء عبدالفتاح سراج المحافظ وضمن جهود الوحده المستمرة وحملاتها المكثفة لرفع الاشغالات وانضباط الأسواق والسيولة المرورية والمظهر الحضارى اللائق.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حملة اشغالات مرافق مركز طما ​محافظة سوهاج الباعه الجائلين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث، عيار 21 يسجل 3500 جنيها

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

رئيس الوزراء يوضح تفاصيل ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية

حقيقة رحيل جوميز حال خسارة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

رقم صادم، مدبولي يكشف حجم سرقة التيار الكهربائي في مصر

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

كواليس أولي جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة.. أسرة اللاعب تنفعل علي الحضور.. والدفاع يوجه طلبا لهيئة المحكمة

ads

منوعات

المزيد

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حسن نصر الله يتحدث عن ليلة تفجيرات البيجر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، مصعب بن عمير.. من حياة الرفاهية إلى الزهد والكفاح

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية