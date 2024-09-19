حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط الأسواق بشوارع طما فى سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة طما برئاسة أحمد حسن عرابي رئيس المجلس حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط الشوارع والميادين وأحداث سيولة مرورية وتحقيق المظهر الحضاري الراقي.

ضمت الحملة منصور حزين وصالح عبد الباسط نواب رئيس مركز ومدينة طما وعادل الشامي عضو لجنه المتابعة وعبدالنور رئيس قسم الاشغالات بالوحدة.

الحملة استهدفت عدد من الشوارع

استهدفت الحمل عددًا من الشوارع على رأسها شارع أبو فام وشارع الملوحة وشارع الجمهورية حيث تم رفع جميع الاشغالات التنبيه على أصحاب المحلات التجارية الإلتزام بالشارع وعدم التعدي على حرم الشارع.

ومن جانبه أكد أحمد حسن عرابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما على ضرورة المتابعة المستمرة والعمل على تطبيق القانون ورفع الإشغالات والمخالفات بالشوارع والميادين والأسواق المختلفة بالفترتين الصباحية والمسائية والعمل المستمر على خدمة وراحة المواطنين.

رئيس المركز جارى إنشاء سوق حضارى

وصرح رئيس المركز بأنه جارى إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين لنقلهم من شوارع المدنية لتسيهل حركة المرور للمواطنين مشددا على المتابعه المستمره للحملات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال مخالفات أصحاب المحلات التجارية والورش الإلتزام بالشارع.

ياتى ذلك فى اطار تنفيذ تعليمات اللواء عبدالفتاح سراج المحافظ وضمن جهود الوحده المستمرة وحملاتها المكثفة لرفع الاشغالات وانضباط الأسواق والسيولة المرورية والمظهر الحضارى اللائق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ