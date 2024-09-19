مدبولي: الدولة وفرت نحو 2.5 مليار دولار لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة استطاعت أن توفر نحو 2.5 مليار دولار لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر لن تشهد انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، وأن الدولة حريصة على تأمين احتياجات الدولة كافة من الطاقة.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

ويستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز الأحداث خلال الأسبوع والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بالقضايا الشائكة.