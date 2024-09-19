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رياضة

مدرب إسبانيول: سنفوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو

مانولو جونزاليس،
مانولو جونزاليس، فيتو

وجه مانولو جونزاليز، المدير الفني لفريق إسبانيول، رسالة قوية تحدى خلالها ريال مدريد قبل لقاء الفريقين، بعد غدٍ السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني - لليجا، على ملعب سانتياو برنابيو.

تصريحات مدرب إسبانيول

وقال جونزاليز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا":" توصلت إلى قناعة بأنني سأحظى بفرصة الفوز في سانتياجو برنابيو، وسيتصدر وجهي الصحف بعد المباراة".

وأضاف: "أملك فريقًا سينافس حتى الموت في جميع مباريات الدوري الإسباني، سنخوض مباراة كبيرة ضد ريال مدريد، وسنلعب لتحقيق الفوز".

وتابع: "لقد شاهدت المباراة الأخيرة لريال مدريد ضد شتوتغارت الألماني في ريال مدريد، وعلينا أن نعطي أهمية لما تفعله الفرق الأخرى في بعض الأحيان".

وأشار إلى أن فريقه جاهز لهذه المواجهة، وسيحقق الفوز في ملعب سانتياجو برنابيو.

ترتيب ريال مدريد وإسبانيول

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 11 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويتصدر الترتيب برشلونة الذي حصد 15 نقطة بالعلامة الكاملة في أول 5 جولات بالدوري الإسباني.

ويحتل إسبانيول المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط بعدما حصد انتصارين، وتعادل في 5 مباريات.

ولم يفز إسبانيول على ريال مدريد في ملعبه منذ يوم 21 أبريل 1996 بالدوري الإسباني.

حكم مباراة ريال مدريد وإسبانيول

واختارت رابطة الحكام خوسيه لويس مونتيرو ليدير لقاء ريال مدريد وإسبانيول، كما سيتواجد ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الـ VAR.

 

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