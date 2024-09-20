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أخبار مصر

انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة مساء اليوم

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو
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تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتغيير عدد ٣ محابس داخل غرفة المحابس على خط مياه الشرب قطر ٦٠٠ مم أمام قسم شرطة أبو النمرس نظرا لتقادم المحابس الحالية.

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات تبدأ فى الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤ لتنفيذ الأعمال.

وتشير محافظ الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع بمركز ومدينة أبو النمرس هى ( ترسا، نزلة الأشطر،  شبرامنت، زاوية أبو مسلم، بني يوسف ).

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء من الأعمال للتسهيل علي المواطنين. 

وتنوه محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن (١٢٥) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.

كما تهيب محافظة الجيزة بالمواطنين قطاني المناطق المتأثرة بالانقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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