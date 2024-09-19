الخميس 19 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

قطع المياه 8 ساعات مساء الغد عن بعض المناطق بالجيزة

انقطاع المياه
انقطاع المياه
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تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتغيير عدد ٣ محابس داخل غرفة المحابس علي خط مياه الشرب قطر ٦٠٠ مم أمام قسم شرطة أبو النمرس نظرآ لتقادم المحابس الحالية.

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات تبدأ فى الساعة العاشرة مساء غدًا الجمعة الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤ لتنفيذ الأعمال.

وتشير محافظ الجيزة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع بمركز ومدينة أبو النمرس هى ( ترسا، نزلة الاشطر،  شبرامنت، زاوية ابو مسلم، بني يوسف ).

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء من الأعمال للتسهيل علي المواطنين. 


وتنوه محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن (١٢٥) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.


كما تهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين قطاني المناطق المتأثرة بالانقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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