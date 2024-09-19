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رياضة

منتخب الشاطئية يقع مع المغرب وغانا وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

منتخب الشاطئية، فيتو
منتخب الشاطئية، فيتو

جرت اليوم الخميس، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لـ كرة القدم الشاطئية، التي ستقام في مصر، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات المغرب وتنزانيا وغانا.

فيما تواجد في المجموعة الثانية، منتخبات السنغال وموزمبيق وموريتانيا ومالاوي.

تعليق مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية على القرعة

وأكد مصطفى لطفى المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، على هامش القرعة، أن البطولة صعبة وقوية.

وشدد: "لكن منتخب مصر سينافس بقوة على تحقيق اللقب الأفريقي والتأهل لكأس العالم المقبلة للمرة الثانية على التوالي".

موعد معسكر منتخب الشاطئية

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا للدخول في معسكر تدريبي مغلق بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها مصر بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل.

وقال مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الشاطئية لفيتو، إن معسكر الإسكندرية، سيمتد لفترة ثمانية أيام، ثم يحصل بعدها اللاعبون على راحة أربعة أيام، يتوجه بعدها الفريق إلى مدينة الغردقة للدخول في معسكر هو الأخير قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية.

 

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