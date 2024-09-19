الخميس 19 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

آمال ماهر تصل الأحساء استعدادا لحفل اليوم الوطني السعودي (فيديو)

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

وصلت الفنانة آمال ماهر إلى منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي هناك.

ويقام الحفل غدا الجمعة 20 سبتمبر، ويأتي ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ 94.

وأحيت آمال ماهر مؤخرا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في تونس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بعد غيابها عن المشاركة في المهرجان لمدة 9 سنوات وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل آمال ماهر في قرطاج 

وقدمت آمال ماهر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير ومن بينها لو كان بخاطري وسكة السلامة وغيرها من الأغاني الأخرى.

 

 

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