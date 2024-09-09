طرح تذاكر حفل آمال ماهر في اليوم الوطني السعودي الـ94

طرحت اليوم الشركة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر الذي تحييه بالمملكة العربية السعودية يوم 20 سبتمبر الجاري تذاكر الحفل.

ويأتي الحفل ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ 94، ويقام في منطقة الأحساء، ويتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وأحيت آمال ماهر مؤخرا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في تونس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بعد غيابها عن المشاركة في المهرجان لمدة 9 سنوات وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل آمال ماهر في قرطاج

وقدمت آمال ماهر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير ومن بينها لو كان بخاطري وسكة السلامة وغيرها من الأغاني الأخرى.