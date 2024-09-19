الخميس 19 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

“استنوا شوية” لحمزة نمرة تتخطى حاجز الربع مليون مشاهدة في 24 ساعة

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

تجاوزت أغنية الفنان حمزة نمرة الجديدة “استنوا شوية” حاجز الربع مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت الأغنية نحو 265 ألف مشاهدة، بعد مرور نحو 24 ساعة فقط على طرحها.

وطرح حمزة نمرة بالأمس أحدث أغنياته بعنوان “استنوا شوية” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة تطبيقات الموسيقى.

أغنية حمزة نمرة الجديدة استنوا شوية 

وأغنية استنوا شوية لحمزة نمرة من كلمات فلبينو أحمد ومن ألحان حمزة نمرة وتوزيع موسيقي.

 

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