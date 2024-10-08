لا يكاد يذكر اسم امرأت نوح وامرأت لوط، إلا ويذكر معهما خيانتهما لنبي الله نوح ولوط، ورغم بُعد السنين واختلاف الأعراق بين الزوجتين والنبيين، إلا أن القاسم المشترك بينهما كان خيانة زوجة كل منهما للآخر، فما نوع خيانة امرأت نوح وامرأت لوط؟ ولماذا جاء لفظ امرأت نوح وامرأت لوط بالتاء المفتوحة وليست بالتاء المضمومة، وكيف كانت نهايتهما.

كيف خانت امرأت نوح وامرأت لوط أنبياء الله؟ وكيف كانت نهايتهما؟

سر كتابة امرأت لوط وامرأت نوح بالتاء المفتوحة

ذكر العلماء أن كلمة (امرأة ) في القرآن إذا جاءت مضافة لبعلها كامرأت نوح وامرأت لوط فإنها تكتب بالتاء المفتوحة،وإذا لم تضف تكتب بالتاء المربوطة.

امرأت نوح

زوجة نبي الله تعالى نوح -عليه السلام- كانت من فئة الأغنياء وشريحة أصحاب النفوذ في قومها، تزوجها قبل أن يختاره الله تعالى لرسالته، وعندما حمل نوح -عليه السلام- أمانة الرسالة وأصبح نبيًا ورسولًا جنحت إلى طريق الضلال، وكانت تراقبه ثم تنقل كل شيء إلى قومها.

وقيل أيضًا: إنها كانت زوجته الوحيدة، وأولاده كلهم منها، غرقت مع من غرق من الكفار والمشركين، ولم تركب معه في سفينة النجاة، وهناك قول بأنها هلكت قبل الطوفان.

وذكر القرطبي في تفسيره أنها قالت له ذات مرة: يا نوح أما ينصرك ربك؟ فقال لها: نعم، فقالت: فمتى؟ قال: إذا فار التنور، فخرجت تقول لقومها: يا قوم والله إنه لمجنون، يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنور، ولم تكتف بذلك بل وصل بها الأمر إلى أنه إذا آمن أحد بدعوته سارعت إلى قومها وأخبرتهم ليفتنوه عن دينه.

كيف خانت امرأت نوح وامرأت لوط أنبياء الله؟ وكيف كانت نهايتهما؟

نهاية امرأت نوح

يقول العلماء والمفسرون إنها غرقت في الأغلب في الطوفان، حيث يقول الله تعالى: (حَتَّى إذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فيِهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ومَنْ آمَنَ وَمَآ آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ)، فظاهر الآية يقتضي أن زوجته كانت من الذين سبق عليهم القول، وفي هذه الآية دليل على أنها كانت من الكافرين، فضلت اتباع ما كان عليه قومها من عبادة الأصنام وتعظيمها على أن تستجيب لدعوة نوح -عليه السلام- كما كانت نموذجًا للأم السيئة لأنها بكفرها أثرت سلبًا في موقف ابنها الذي كان خاضعًا لتربيتها المنحرفة، ومتأثرًا بأجواء بيئته الكافرة التي كثرت فيها المعاصي، فكان نصيبه الموت غرقًا في الدنيا وعذاب في الآخرة.

ذكرها القرآن في أكثر من موضع، منها في قول الله تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ)،

كيف خانت امرأت نوح وامرأت لوط أنبياء الله؟ وكيف كانت نهايتهما؟

امرأت لوط



تحالفت مع قومها الذين يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. وأفشت أسرار زوجها لوط عليه السلام، وحرضت قومها على ضيوفه من الملائكة وكانت عينا لقومها على ضيوفه بدلا من أن تقف إلى جوار زوجها لوط وهو يدعو قومها إلى الإيمان بالله تعالى، والطهارة، والعفة، ونبذ الزنا واللواط، والفاحشة.



كيفية هلاك امرات لوط

روى الطبري في هلاك هذه المرأة، عن سعيد، أنه قال: «فمضت الرسل من عند إبراهيم إلى لوط، فلما أتوا لوطًا، وكان من أمرهم ما ذكر الله، قال جبرئيل للوط: يا لوط إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين [العنكبوت: 31] فقال لهم لوط: أهلكوهم الساعة فقال له جبرئيل عليه السلام: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب [هود: 81] فأنزلت على لوط: أليس الصبح بقريب [هود: 81] قال: فأمره أن يسري بأهله بقطع من الليل، ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته " قال: فسار، فلما كانت الساعة التي أهلكوا فيها، أدخل جبرئيل جناحه، فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة، ونباح الكلاب، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليها حجارة من سجيل، قال: وسمعت امرأة لوط الهدة، فقالت: واقوماه، فأدركها حجر فقتلها » تفسير الطبري (12/ 515).

وورد عن بعض السلف: أنّها كانت مع لوط لَمّا خرج مِن القرية، فسمعت الصوتَ، فالتَفَتَتْ، فأرسل اللهُ عليها حجرًا، فأهلكها، فهي معلوم مكانُها شاذَّةً عن القوم.موسوعة التفسير المأثور: (11/ 381).

أسماء امرأت نوح وامرأت لوط ؟

قال مقاتل عليه رحمة الله: كان اسم امرأة نوح والهة، واسم امرأة لوط والعة، وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها: إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن اسم امرأة نوح واغلة واسم امرأة لوط والهة.

كيف خانت امرأت نوح وامرأت لوط زوجيهما

أجمع المفسرون أن خيانتهما كانت في الدين، إذ أنه ما بغت امرأة نبي قط. فكانتا مشركتين وقيل: كانتا منافقتين.

وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى الله إليهما شيئا أفشتاه إلى المشركين قاله الضحاك. وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيف لما كانوا عليه من إتيان الرجال.

وقال عكرمة والضحاك: خانتاهما بالكفر وعن ابن عباس: كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون. وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه.