تصنيف فيفا الشهري للمنتخبات.. مصر وتونس والجزائر يصعدون 5 مراكز.. الأرجنتين على رأس القائمة.. وإسبانيا تحقق طفرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي، والذي شهد تقدما مميزًا لعدد من المنتخبات العربية في قارة أفريقا وآسيا.

وشهدت فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر سبتمبر، كلا من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، إضافة للدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم عن قارة آسيا، ودوري الأمم الأوروبية، وأيضًا استئناف التصفيات المؤهلة للمونديال عن قارة أمريكا الجنوبية.

قفزة للمنتخبات العربية في تصنيف فيفا الشهري

وشهد التصنيف الصادر مؤخرًا من الاتحاد الدولي للعبة، قفزة للمنتخبات العربية بعد المستويات المميزة التي قدمتها في مباراتي شهر سبتمبر، مع صعود كل من المنتخب المصري والتونسي والجزائري والبحريني، فيما حافظت بعض المنتخبات على مراكزها، وكان الهبوط الأكبر من نصيب المنتخب القطري.

وكان أبرز تقدم هو من نصيب مصر وتونس والجزائر، حيث قفز كل منهم 5 مراكز في تصنيف شهر سبتمبر بعد فوزهم بالمباراتين، ليحتل منتخب الفراعنة المركز 31 عالميًا، بعدما احتل المركز 36 في التصنيف الماضي، فيما يحتل منتخب نسور قرطاج المركز 36 بدل من 41، ومنتخب "الخضر" في المركز 41 بدلًا من 46، فيما حافظ المنتخب المغربي على المركز الرابع عشر، متصدرًا للترتيب الأفريقي والعربي.

واستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بانتصار عريض على ضيفه كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على مضيفه بوتسوانا بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تغلب المنتخب التونسي على كل من مدغشقر وغامبيا، وفاز المنتخب الجزائري على غينيا الاستوائية وليبيريا.

في آسيا، تمكن المنتخب البحريني من الصعود 4 مراكز ليصل إلى المركز 76 بعدما كان في المركز 80، فيما سقط المنتخب القطري 10 مراكز كاملة، ليتراجع إلى المركز الـ44 بعد الخسارة أمام الإمارات والتعادل أمام كوريا الشمالية.

منتخب مصر الثاني عربيًا والثالث أفريقيًا

وتواجد المنتخب المصري في المركز الثالث أفريقيًا بعد المغرب والسنغال، والثاني عربيًا بعد أسود الأطلس، يليه المنتخب التونسي والجزائري والقطري.

ويُعد أفضل مركز لمنتخب مصر في التصنيف الشهري هو المركز التاسع الذي احتله في يوليو وأغسطس وسبتمبر وديسمبر عام 2010 وهو العام الذي شهد تتويجه بطلًا لكأس أمم أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه.

وينتظر منتخب مصر الوطني مواجهتين قويتين أمام منتخب موريتانيا خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين، حيث يواجه الفراعنة المنتخب الموريتاني بالقاهرة أولا، ثم يطير إلى العاصمة نواكشوط في لقاء الإياب.

تصنيف المنتخبات العالمية

ومن جانبه، حافظ منتخب الأرجنتين بطل العالم على الصدارة برصيد نقاط 1889.02، يليه منتخب فرنسا (1851.92) ثم منتخب إسبانيا بطل أوروبا في المركز الثالث بـ1836.42 نقطة.

وتواجد منتخبا إنجلترا والبرازيل في المركزين الرابع والخامس على التوالي بـ1817.28 نقطة، و1772.02 نقطة، وفي المراكز من 6 إلى 10، جاءت منتخبات بلجيكا وهولندا والبرتغال وكولومبيا وإيطاليا على الترتيب.

وحققت إسبانيا أكبر طفرة في الـ10 الأوائل بصعودها من المركز العاشر إلى 3، بينما هبطت بلجيكا مركزا واحدا.