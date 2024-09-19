الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

تصنيف فيفا الشهري للمنتخبات.. مصر وتونس والجزائر يصعدون 5 مراكز.. الأرجنتين على رأس القائمة.. وإسبانيا تحقق طفرة

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي، والذي شهد تقدما مميزًا لعدد من المنتخبات العربية في قارة أفريقا وآسيا.

وشهدت فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر سبتمبر، كلا من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، إضافة للدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم عن قارة آسيا، ودوري الأمم الأوروبية، وأيضًا استئناف التصفيات المؤهلة للمونديال عن قارة أمريكا الجنوبية.

قفزة للمنتخبات العربية في تصنيف فيفا الشهري

وشهد التصنيف الصادر مؤخرًا من الاتحاد الدولي للعبة، قفزة للمنتخبات العربية بعد المستويات المميزة التي قدمتها في مباراتي شهر سبتمبر، مع صعود كل من المنتخب المصري والتونسي والجزائري والبحريني، فيما حافظت بعض المنتخبات على مراكزها، وكان الهبوط الأكبر من نصيب المنتخب القطري.

وكان أبرز تقدم هو من نصيب مصر وتونس والجزائر، حيث قفز كل منهم 5 مراكز في تصنيف شهر سبتمبر بعد فوزهم بالمباراتين، ليحتل منتخب الفراعنة المركز 31 عالميًا، بعدما احتل المركز 36 في التصنيف الماضي، فيما يحتل منتخب نسور قرطاج المركز 36 بدل من 41، ومنتخب "الخضر" في المركز 41 بدلًا من 46، فيما حافظ المنتخب المغربي على المركز الرابع عشر، متصدرًا للترتيب الأفريقي والعربي.

واستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بانتصار عريض على ضيفه كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على مضيفه بوتسوانا بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تغلب المنتخب التونسي على كل من مدغشقر وغامبيا، وفاز المنتخب الجزائري على غينيا الاستوائية وليبيريا.

في آسيا، تمكن المنتخب البحريني من الصعود 4 مراكز ليصل إلى المركز 76 بعدما كان في المركز 80، فيما سقط المنتخب القطري 10 مراكز كاملة، ليتراجع إلى المركز الـ44 بعد الخسارة أمام الإمارات والتعادل أمام كوريا الشمالية.

منتخب مصر الثاني عربيًا والثالث أفريقيًا

وتواجد المنتخب المصري في المركز الثالث أفريقيًا بعد المغرب والسنغال، والثاني عربيًا بعد أسود الأطلس، يليه المنتخب التونسي والجزائري والقطري.

ويُعد أفضل مركز لمنتخب مصر في التصنيف الشهري هو المركز التاسع الذي احتله في يوليو وأغسطس وسبتمبر وديسمبر عام 2010 وهو العام الذي شهد تتويجه بطلًا لكأس أمم أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه.

وينتظر منتخب مصر الوطني مواجهتين قويتين أمام منتخب موريتانيا خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين، حيث يواجه الفراعنة المنتخب الموريتاني بالقاهرة أولا، ثم يطير إلى العاصمة نواكشوط في لقاء الإياب.

تصنيف المنتخبات العالمية 

ومن جانبه، حافظ منتخب الأرجنتين بطل العالم على الصدارة برصيد نقاط 1889.02، يليه منتخب فرنسا (1851.92) ثم منتخب إسبانيا بطل أوروبا في المركز الثالث بـ1836.42 نقطة.

وتواجد منتخبا إنجلترا والبرازيل في المركزين الرابع والخامس على التوالي بـ1817.28 نقطة، و1772.02 نقطة، وفي المراكز من 6 إلى 10، جاءت منتخبات بلجيكا وهولندا والبرتغال وكولومبيا وإيطاليا على الترتيب.

وحققت إسبانيا أكبر طفرة في الـ10 الأوائل بصعودها من المركز العاشر إلى 3، بينما هبطت بلجيكا مركزا واحدا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مصر منتخب مصر الأرجنتين تونس الجزائر المغرب

مواد متعلقة

الأرجنتين تحافظ على الصدارة، تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم

الثالث أفريقيًّا، منتخب مصر يتقدم بقوة في تصنيف الفيفا

فيفا يزف بشرى سارة للبنك الأهلي واستمرار أزمة قيد الإسماعيلي ومودرن سبورت

فيفا يغرم الزمالك، صدمة جديدة بسبب مستحقات أتشيمبونج

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف خطة تحريك أسعار المحروقات وسعر تكلفة أنبوبة البوتاجاز (فيديو)

تفريغ الكاميرات للتأكد من صحة اتهام محمد رمضان ونجله بالاعتداء على طالب بأكتوبر

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالسوق المحلي، وصل لهذا المستوى

هل تعرض الزمالك للظلم في لقب نادي القرن؟ رد صادم من كمال درويش (فيديو)

أحمد فتحي يكشف مفاجأة عن برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)

تحذير من الأتربة العالقة والرياح المثيرة للرمال غدا في هذه المناطق

بسبب كشك، مسجل خطر يقتحم حي الدقي ورئيسه يحرر محضرا

يا قمر، عمرو دياب يتألق بحفل الأهرامات وسط حضور كامل العدد (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

اتهام محمد الفايد بالاغتصاب، نساء يلاحقن المليادرير المصري بعد رحيله بجرائم أخلاقية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

الملعونون بنص الحديث النبوي الشريف.. وهل للملعون توبة؟

أمين الفتوى: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية