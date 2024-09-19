بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.. 115 تُهمة تهدد مانشستر سيتي بالاستبعاد من كل المسابقات بالموسم الحالي.. وجوارديولا يقترب من الرحيل لقيادة هذا المنتخب

بات نادي مانشستر سيتي مهددا بعدم الاستمرار في كافة مسابقات الموسم الحالي، إذا ثبتت إدانته بانتهاكات قوانين الدوري الإنجليزي الممتاز المالية.

فقد ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن مانشستر سيتي بات عرضة للاستبعاد من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، ولا يوجد ضمان حول إمكانية مواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم للأندية أيضًا.

عقوبات صارمة منتظرة على مانشستر سيتي

وكشفت الصحيفة، أن منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يعتقدون أن خصم النقاط لمرة واحدة، سيكون عقوبة كافية، إذا ثبتت إدانته بالأغلبية العظمى من التهم الموجهة إليه.

وقد يرضي استبعاد مانشستر سيتي من البريميرليج أولئك الذين يطالبون بفرض عقوبة أشد، لكن هذا سيؤدي إلى زعزعة كرة القدم الإنجليزية بشكل كبير، ويمكن أن يؤدي إلى استمرار بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات في المشاركة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، فإن قواعد الكأسين المحليتين، تفتح المجال لإمكانية استبعاد سيتي من البطولتين.

وعلى سبيل المثال، تنص المادة 31 من قوانين كأس الاتحاد الإنجليزي على أنه "إذا تم قبول نادٍ للمشاركة في المسابقة ثم تم استبعاده من الدوري الذي ينافس فيه (أو تم تعليق مبارياته في الدوري)، فيجوز لمجلس إدارة اللعبة الاحترافية (PGB) استبعاد النادي من المسابقة."

يتكون مجلس إدارة اللعبة الاحترافية من ممثلين عن الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الإنجليزي.

أما قواعد كأس الرابطة، فتعرف الأندية المشاركة على أنها "كل عضو من وقت لآخر في الرابطة وكل عضو من وقت لآخر في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتبدو القواعد التي تحكم دوري أبطال أوروبا أكثر تعقيدًا، حيث يتطلب على الفرق الحصول على رخصة أندية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للمشاركة في المسابقات الأوروبية.

يشترك كل من يويفا والاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز في إدارة هذه التراخيص، لكن "تيليجراف" لم تؤكد ما إذا كان الاستبعاد من دوري محلي قد يكون سببًا للإقصاء من المسابقات الأوروبية.

وبالمثل، لا تبدو القوانين التفصيلية التي تحكم النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، التي ستبدأ هذا الصيف والتي تأهل سيتي إليها بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، متاحة بشكل علني.

التهديد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية

ومع ذلك، إذا تم استبعاد مانشستر سيتي من جميع المسابقات المحلية، فقد يصبح من الصعب عليه مواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بسبب الفترات الطويلة بين المباريات التنافسية.

كما أن احتمالية فوزه بتلك البطولات في نهاية موسم تم استبعاده فيه من الدوري الإنجليزي الممتاز ومسابقات أخرى، قد تثير حفيظة الأندية المنافسة وجماهيرها.

115 تهمة موجهة لمانشستر سيتي

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي نفى مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات، سواء قبل أو بعد توجيه التهم من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقول إنه يمتلك "مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة" لدعم موقفه ويتطلع إلى حل هذه المسألة بشكل نهائي.

ويواجه مانشستر سيتي، 115 تهمة لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا على أعتاب الرحيل عن مانشستر سيتي

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، العودة لمحاولات التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فقد تفاوض الاتحاد البرازيلي سابقا مع جوارديولا بعد كأس العالم 2022، قبل أن يتحولوا إلى مطاردة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وأشار البرنامج الإسباني الأشهر، إلى أن الاتحاد البرازيلي يبحث حاليا عن مدرب جديد، ليحل محل المدرب الحالي المؤقت دوريفال جونيور، لذا تواصلوا مجددا مع جوارديولا الذي طلب منهم الانتظار حتى شهر يناير المقبل.

وجاء طلب جوارديولا لأن مانشستر سيتي يواجه مشكلة تتعلق باللعب المالي النظيف ولديه قضية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يواجه عقوبات تشمل خصم النقاط أو الهبوط، أو غرامة مالية ضخمة.

يذكر أن عقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف العام القادم 2025.