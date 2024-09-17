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رياضة

منتخب البرازيل يفتح باب المفاوضات مجددا مع جوارديولا

جوارديولا، فيتو
جوارديولا، فيتو

 قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، العودة لمحاولات التعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

 

محاولات جديدة من البرازيل للتعاقد مع جوارديولا 

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فقد تفاوض الاتحاد البرازيلي سابقا مع جوارديولا بعد كأس العالم 2022، قبل أن يتحولوا إلى مطاردة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وأشار البرنامج الإسباني الأشهر، إلى أن الاتحاد البرازيلي يبحث حاليا عن مدرب جديد، ليحل محل المدرب الحالي المؤقت دوريفال جونيور، لذا تواصلوا مجددا مع جوارديولا الذي طلب منهم الانتظار حتى شهر يناير المقبل.

وجاء طلب جوارديولا لأن مانشستر سيتي يواجه مشكلة تتعلق باللعب المالي النظيف ولديه قضية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يواجه عقوبات تشمل خصم النقاط أو الهبوط، أو غرامة مالية ضخمة.

يذكر أن عقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف العام القادم 2025.

 

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