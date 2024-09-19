الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

أسباب سماع صوت انفجارات قوية في مصنع طوب بالعياط

انفجار أسطوانة بوتاجاز،
انفجار أسطوانة بوتاجاز، فيتو

استمع سكان قرية بمركز العياط لأصوات انفجارات قوية في قرية كفر حميد، حيث انفجر عدد من أسطوانات الغاز داخل مصنع طوب، ولم يتبينوا ما إذا كان الحادث قد أسفر عن وقوع إصابات أم لا.

انتقل فريق من النيابة لموقع انفجار عدد من أسطوانات الغاز داخل مصنع طوب، للوقوف على ملابساته، كما هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق الذي سبب الانفجارات. 

انفجار داخل مصنع طوب بالعياط

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي كفر الهوى بقرية كفر حميد في مركز العياط بوقوع انفجار داخل مصنع طوب، فور إخطار اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال القوات الى موقع البلاغ. 

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف الى موقع البلاغ، وتبين انفجار عدد من أسطوانات الغاز، ما سبب حريقا هائلا في مصنع الطوب، وتجرى الآن عمليات إخماد الحريق. 

وتتولى جهات فحص ملابسات الحادث وبيان وقوع خسائر بشرية من عدمه، حيث لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحادث قد تسبب في سقوط ضحايا من عدمه. 

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