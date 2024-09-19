مديرية التعليم بالإسكندرية: بدء الدراسة فى مدارس نظام الفترتين، السبت

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، عن الموعد المحدد لانطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد بكافة مدارس المحافظة.

وأكد المصدر أن انتظام الدراسة فى المدارس التى تعمل على نظام الفترتين السبت المقبل، على أن تنتظم الدراسة فى جميع المدارس يوم الأحد.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025.



استعداد مدارس الإسكندرية للعام الدراسي الجديد

كما عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعات متواصلة مع القيادات التعليمية بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات في استعداد ومدى جاهزية مدارس الإسكندرية للعام الدراسي الجديد، السبت المقبل الموافق 21 من سبتمبر الجاري.

وشدد أبو زيد، خلال الاجتماع، مع مديري العموم والقيادات التعليمية بالمحافظة على توفير الأجواء الملائمة لاستقبال الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فى بداية العام الدراسي الجديد وإزالة العقبات أمام الطلاب، مؤكدا ضرورة فرض الالتزام واتباع التعليمات فى جميع مدارس المحافظة.