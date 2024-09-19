السر في اللصوص، غرق مدافن إسنا بالأقصر (صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الأقصر بصور ومنشورات حول غرق مقابر المستعجلة بمركز إسنا بالمياه نتيجة أعمال السرقة من قِبل اللصوص.

غرق مدافن الموتى بإسنا

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي مركز إسنا، جراء أعمال السرقات التي تتعرض لها مدافن الموتى الخاصة بهم خلال الآونة الأخيرة، وناشدوا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر ومجلس مدينة إسنا بالتدخل السريع.

وقال باهي ابو عمر أحد الأهالي بمركز إسنا، أنه تفاجئ اليوم بغرق المدفن الخاص بعائلته، اليوم الخميس، حيث قام اللصوص بسرقة الحنفية الحديدية، فضلًا عن البوابات الحديدية، والتي أغرقت المدفن بالكامل بجانب جزء من مدفن عائلة أخرى مجاورة.

وأكد أن المياه أغرقت الفسقية الخاصة بالدفن ، وسقطت المياه التي امتزجت بالتراب وحولتها إلى بركة وحل، فوق 4 جثث تم دفنها منذ فترة قريبة، كما انهار عدد من الجداريات بالمدفن الخاصة لكونها مشيدة بالطوب اللبن.

وتابع أنه قام بإحضار سيارة شفط المياه على نفقته الخاصة، وقامت بسحبت أكثر من 10 نقلات مياه، وتم إغلاق مواسير المياه بعد أن تسببت فى دمار شامل للمدفن إثر عمليات السرقة بمقابر المستعجلة.

وفي وقت سابق أعدت جريدة فيتو تقريرا مفصلا منذ 20 يوما مضى، حول ظاهرة سرقة البوابات الحديدية في مقابر المستعجلة ومقابر الشيخ علي بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، بعنوان «حتى الأموات لم يسلموا، لصوص يسرقون الأبواب الحديدية وحنفيات المياه بمدافن إسنا بالأقصر»، إلا أنه عاودت أعمال السرقات مجددا والتي أثارت حالة من الزعر بين أهالي إسنا بالأقصر أقصى جنوب الصعيد.