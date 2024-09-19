الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السر في اللصوص، غرق مدافن إسنا بالأقصر (صور)

غرق وانهيار مدافن
غرق وانهيار مدافن إسنا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الأقصر بصور ومنشورات حول غرق مقابر المستعجلة بمركز إسنا بالمياه نتيجة أعمال السرقة من قِبل اللصوص.

غرق مدافن الموتى بإسنا 

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي مركز إسنا، جراء أعمال السرقات التي تتعرض لها مدافن الموتى الخاصة بهم خلال الآونة الأخيرة، وناشدوا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر ومجلس مدينة إسنا بالتدخل السريع.

وقال باهي ابو عمر أحد الأهالي بمركز إسنا، أنه تفاجئ اليوم بغرق المدفن الخاص بعائلته، اليوم الخميس، حيث قام اللصوص بسرقة الحنفية الحديدية، فضلًا عن البوابات الحديدية، والتي أغرقت المدفن بالكامل بجانب جزء من مدفن عائلة أخرى مجاورة.


وأكد أن المياه أغرقت الفسقية الخاصة بالدفن ، وسقطت المياه التي امتزجت بالتراب وحولتها إلى بركة وحل، فوق 4 جثث تم دفنها منذ فترة قريبة، كما انهار عدد من الجداريات بالمدفن الخاصة لكونها مشيدة بالطوب اللبن.

وتابع أنه قام بإحضار سيارة شفط المياه على نفقته الخاصة، وقامت بسحبت أكثر من 10 نقلات مياه، وتم إغلاق مواسير المياه بعد أن تسببت فى دمار شامل للمدفن إثر عمليات السرقة بمقابر المستعجلة.

وفي وقت سابق أعدت جريدة فيتو تقريرا مفصلا منذ 20 يوما مضى، حول ظاهرة سرقة البوابات الحديدية في مقابر المستعجلة ومقابر الشيخ علي بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، بعنوان «حتى الأموات لم يسلموا، لصوص يسرقون الأبواب الحديدية وحنفيات المياه بمدافن إسنا بالأقصر»، إلا أنه عاودت أعمال السرقات مجددا والتي أثارت حالة من الزعر بين أهالي إسنا بالأقصر أقصى جنوب الصعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر أمن الأقصر وزارة الداخلية غرق مدافن إسنا غرق مقابر المستعجلة مقابر المستعجلة بإسنا مدافن الموتي

مواد متعلقة

تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

افتتاح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة في الأقصر (صور)

الرعاية الصحية بالأقصر تشارك في المبادرة الرئاسية "بداية" (صور)

حتى الأموات لم يسلموا، لصوص يسرقون الأبواب الحديدية وحنفيات المياه بمدافن إسنا بالأقصر (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر.. كلمة حسن نصر الله بشأن تفجيرات البيجر في لبنان

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

السر في اللصوص، غرق مدافن إسنا بالأقصر (صور)

الكهرباء تفسر أسباب تأخر تطبيق خطة تخفيف الأحمال

أول تعليق من رئيس الوزراء على رصد حالات إعياء ونزلات معوية بأسوان

ads

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رايان ويسلي روث.. ناشط ديمقراطي يعشق أوكرانيا ومتهم بمحاولة اغتيال ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية قريبًا

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية