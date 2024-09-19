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ثقافة وفنون

إحياء ذكرى المؤلف الإسبانى خواكين رودريجو فى حفل السيمفونى بالأوبرا

حفل رودريجو روح أسبانيا‏،
حفل رودريجو روح أسبانيا‏، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى 'المدير الموسيقى  للأوركسترا'  تحت عنوان “رودريجو روح إسبانيا‏” فى الثامنة والنصف مساء السبت 21 سبتمبر على المسرح الكبير ومشاركة السوليستات السوبرانو داليا فاروق وعازف الجيتار  الأسبانى خوسيه لويس موريلياس  .

ويأتي الحفل في إطار إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة المؤلف الموسيقى الأسبانى خواكين رودريجو، ويتضمن برنامج الحفل أربعة مادريجالات للحب  للسوبرانو والأوركسترا من مؤلفاته (وتعنى نوع من الغناء الذى تتخلله فواصل ورقصات وغناء جماعى): "فى آرانخويث مع حبى للصوت البشرى والأوركسترا، فانتازيا إلى رجل نبيل للجيتار والأوركسترا، الشرير والريسركار، الإسبانية وفانفار فرسان نابولى، رقصة الفؤوس وكنارى) كما يتضمن البرنامج السيمفونية رقم ١  لـ لودفيج فان بيتهوفن.

خواكين رودريجو

وُلد خواكين رودريجو عام ١٩٠١ في مدينة ساغونتو، فالنسيا، إسبانيا، وفقد بصره في سن الثالثة بسبب اصابه، وبدأ تعلم الموسيقى في سن مبكرة، حيث درس البيانو والسولفاج فى سن الثامنة  والتلحين في سن السادسة عشرة. اشتهر عالميًا بأعماله التي أدخل فيها الغيتار الإسباني، وكتب ألحانه بطريقة بريل للنشر لاحقًا.

ودرس رودريجو الموسيقى على يد فرانسيسكو انتيك في فالنسيا ثم في باريس على يد بول دوكا. حصل على جائزة إسبانيا الوطنية عام ١٩٢٥ عن عمله "قطع الأطفال الخمسة". أصبح بروفيسورًا فى تاريخ الموسيقى في جامعة كمبلوتنسى  بمدريد عام ١٩٤٧.

أشهر أعماله "كونشرتو دي آرانخويث" التى لحنها في باريس عام ١٩٣٩، وهو عمل مميز للغيتار والأوركسترا وتعتبر قمة في الموسيقى الأسبانية وواحدة من مراجع كونشيرتات الجيتار.

حصل رودريجو على العديد من التكريمات، منها لقب "ماركيز دي لوس جاردينيس دي آرانخويث" من الملك خوان كارلوس عام ١٩٩١، ووسام جائزة "أمير أستورياز" عام ١٩٩٦. توفي في مدريد عام ١٩٩٩ عن عمر ٩٧ عامًا.

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دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد المايسترو احمد الصعيدي داليا فاروق خوسيه لويس موريلياس

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