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رياضة

برشلونة يسعى لضم مدافع شاب من الدوري النمساوي ومانشستر سيتي يزاحمه

برشلونة
برشلونة

 كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مراقبة نادي برشلونة للاعب سامسون بايدو، مدافع فريق سالزبورج النمسازي، والبالغ من العمر 20 عامًا، لضمه في الميركاتو المقبل، إذ ارتبط اسم اللاعب أيضًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

وخرج من سالزبورج أكثر من لاعب مميز في السنوات الماضية مثل ساديو ماني، وإيرلينج هالاند، ودومينيك سوبوسلاي وكريم أديمي ونابي كيتا وغيرهم.

ولذلك هناك حرص من جانب برشلونة على مراقبة بايدو، هو الآخر الذي أثبت نفسه مع سالزبورغ في الموسم الحالي بعد رحيل أكثر من مدافع عن الفريق النمساوي.

سامسون بايدو

بايدو على رادار برشلونة 

 وأشارت صحيفة "سبورت": "يسعى الفريق الكتالوني إلى تعزيز خط دفاعه للمستقبل، ويبرز اسم بايدو، بوصفه أحد اللاعبين الذين يثيرون اهتمام النادي، وقد حقق مدافع سالزبورج، تقدمًا كبيرًا منذ انضمامه إلى الفريق الأول، إذ أصبح لاعبًا أساسيًّا في موسمه الأول، ومع رحيل ستراهينيا بافلوفيتش إلى ميلان، وإنهاء عقد أومار سوليه، المدافع الأساسي للفريق، تولى بايدو دورًا أكثر أهمية في الموسم الجديد".

وبايدو مدافع يبلغ طوله 1.90 متر، ويتميز ببناء الهجمات من الخلف، وقد لعب 90 دقيقة كاملة في المباريات الرسمية جميعها حتى الآن.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي معجب بتطور اللاعب، إذ ذكرت صحيفة "HITC" الإنجليزية أن "مدافع سالزبورغ، يجذب الآن انتباه أندية مثل مانشستر سيتي، الذين تابعوا تطوره من كثب خلال الـ 18 شهرًا الماضية"، ويُقال إن كشافي المواهب في مانشستر سيتي وضعوه على رأس قائمة اهتماماتهم.

 

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